Grande partecipazione per la mezza maratona e la 5000 dei viali

Una briosa atmosfera ha pervaso per l'intera mattinata odierna, domenica 24 ottobre, il centro storico del capoluogo. Il contesto è stato quello sportivo della 11ª "Mezza maratona Città di Vercelli" e della 2ª edizione dei "5000 dei viali", entrambe organizzate dall'Asd Atletica Vercelli '78, presieduta da Piero Volpiano, in collaborazione con l'Amministrazione comunale ed Errea. Il "villaggio" degli atleti, ma anche per numerosi cittadini e curiosi, è stata piazza Cavour.

I primi a scattare alle ore 9.30 dalla partenza in corso Libertà sono stati gli iscritti alla mezza maratona, transitata nel rione Cappuccini per "sforare" nel territorio di Prarolo in modo da cumulare i 21,097 chilometri regolamentari, seguiti poi alle ore 9.45 dai corridori che hanno percorso 5 chilometri lungo la cerchia dei viali. A "scortare" i maratoneti una sportiva vercellese, la ciclista Samantha Profumo, reduce dalla recente impresa dei "100 giri per una vita" con finalità benefiche.

Alle due competizioni, inoltre, si è aggiunta una terza "opzione", ovvero quella dei 5 chilometri non competitivi, rivolta a tutti, da compiere anche semplicemente camminando, da soli, in gruppo o, come scelto da alcuni iscritti, in compagnia dei propri amici a quattro zampe.



Come ulteriore notazione, sia la mezza maratona che la "5000 dei viali" erano inserite nel calendario Fidal, pertanto aperte a tutti gli atleti iscritti alla stessa Federazione italiana di atletica leggera così come a quelli di altre società sportive, e con il conteggio delle distanze certificate.