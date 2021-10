Scienza: "Con Valentini sistemato un reparto delicato"

La Pro che ritrova Awua e Masi – che hanno scontato le rispettive squalifiche – affronta la trasferta di Busto Arsizio rinfrancata dal successo di giovedì contro la Giana: “E’ stata una vittoria salutare per il morale – ha detto mister Scienza nella conferenza della vigilia – sono contento anche perché mi pare che la gente abbia apprezzato la nostra partita. Il “Forza Pro!” ci è stato di grande aiuto quando siamo andati sotto; in uno stadio come il nostro si sentono i fischi, ma anche gli applausi di incoraggiamento. Questi tre punti ci volevano, anche perché eravamo in un momento in cui, spesso, siamo stati puniti al di là dei nostri demeriti”.

Per la gara di domenica (inizio alle 17.30) contro la Pro Patria saranno ancora assenti gli squalificati Auriletto e Bruzzaniti, così come l’infortunato Macchioni. Intanto venerdì è stato ufficializzato il ritorno del portiere Alex Valentini: “E’ stato un intervento di mercato molto intelligente da parte della società – ha sottolineato il tecnico – di sicuro ci aiuterà a far crescere i giovani e ci

farà vincere le partite in cui sarà chiamato in causa. Tintori deve sentirsi più sollevato, perché da oggi ha un aiuto in più. E’ stato un grande intervento della società che ci ha permesso di sistemare un reparto molto delicato”.