A Vigliano vittoria di Bordone e del Velo Club

Domenica 17 ottobre si è svolta a Vigliano Biellese la settima e ultima tappa del circuito Alpi Challenge, il circuito di 8 mediofondo con tratto agonistico in salita, valido come Super Prestige Tricolore 2021.

Il percorso della mediofondo organizzata dalla società Active Cycling Team prevedeva una prima parte in costante discesa in direzione della pianura vercellese fino al Crocicchio di Carisio, una seconda parte leggermente vallonata verso nord con l’attraversamento dei comuni di Vergnasco Candelo e Cerriore, dove era previsto il ristoro, e il finale in salita con il tratto agonistico di 4 km da Chiavazza al Brich di Zumaglia, prima di rientrare in discesa a Vigliano. In tutto circa 70 km con 600 metri di dislivello.

Ai nastri di partenza erano presenti, tra le tante, le squadre del Vercellese, Biellese, Novarese, della Valsesia e del Monferrato protagoniste della stagione e tutti i big di classifica delle varie categorie, che si sono dati battaglia nell’arco dell’intero campionato, per determinare il vincitore e i primi 8 classificati per ogni fascia d’età, che verranno premiati venerdì 26 novembre a Cilavegna durante la serata di gala dedicata.

Sulla salita agonistica gli scalatori hanno dato spettacolo, in particolare Bordone, Ottino, Alladio, Marchini, Erbetta, Fendoni, Tambone, Fossati, Destro e Spano’.

Ed è proprio Giorgio Bordone del Team Pedalando in Langa ad imporsi con un assolo decisivo a 1 km dalla vetta; per il giovane scalatore di Carmagnola è la quinta vittoria assoluta stagionale, Dietro di lui la lotta per il podio è serrata e se l’aggiudica Lorenzo Alladio 2° per meno di 2 secondi su Alessandro Ottino 3° (Team Cycling Center), a seguire a pochi secondi 4° Alessandro Marchini del Team Valli del Rosa, quindi 5° Renato Fendoni (Velo Club Valsesia) 6° Davide Erbetta (Team Cycling Center) 7° Francesco Tambone (Velo Club Vercelli). Chiudono la top ten Fossati (8°) Destro e Spano’.

Nelle classifiche di categoria le vittorie vanno a Bordone, Alladio, Fendoni, Erbetta, Destro, Spano’, Pastori, Zanacchi, e Fila.

Tra le donne si impone con larghissimo margine Simona Massaro (Bicistore) davanti a Cinzia Canna (Velo Club Valsesia – prima tra le donne B) e 3a Silvia Coda del Velo Club Vercelli (2a tra le donne B).

Nella classifica a squadre successo largo per il Velo Club Vercelli, alla sua quarta vittoria consecutiva, davanti al Velo Club Valsesia, 3° il Team Cycling Center, 4° Velo Club 13, 5° Bike Training, 6° Cicloamatori Novara e 7a la società organizzatrice Active Cycling Team.

Come già detto le premiazioni finali del circuito avranno luogo venerdì sera 26 novembre presso la Sala d’argento a Cilavegna (PV).