Pro, finalmente i tre punti!

Una vittoria doveva essere a tutti i costi e una vittoria è arrivata. Dopo cinque partite a secco la Pro Vercelli riassapora il gusto dei tre punti battendo nel posticipo del turno infrasettimanale la Giana Erminio di Oscar Brevi in rimonta. Di certo non una squadra della caratura delle ultime affrontate dalle bianche casacche, quella lombarda, ma poco importa. La gioia che mancava dalla trasferta di Alessandria contro la Juventus U23 è finalmente arrivata. Non è stata però una partita facile per i ragazzi di Giuseppe Scienza che sono andati sotto alla prima occasione concessa agli ospiti, ma poi hanno avuto il carattere di non scollarsi in un momento in cui davvero la barca sembrava lontana dal porto. L’autogol di Magri sul finire di primo tempo e il rigore di Comi in avvio ripresa mettono le cose a posto: per le bianche casacche è comunque una vittoria più che meritata per quello che si è visto nell’arco dei 90 minuti, dove gli ospiti, esclusa l’occasione del gol, non hanno mai impensierito la porta di Tintori, mentre Zanellati è stato tenuto in apprensione costante dagli attacchi dei vercellesi.

Ora per i leoni, che sono risaliti al quarto posto in attesa del posticipo serale tra Lecco e Renate, ci sarà domenica la trasferta di Busto Arsizio contro la Pro Patria: Sicenza ritroverà Masi e Awua che hanno scontato i loro turni di squalifica.