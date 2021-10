Terza Categoria: il Palestro vince nel posticipo

Vittoria netta del Palestro ieri sera, lunedì, nel posticipo di Terza Categoria. Si è imposto per 3-0 sul Valsessera con reti di Seletto, Petrarulo e Borotti. I biellesi hanno fallito un calcio di rigore sul 2-0 per il Palestro.

Nel calcio a cinque la Pro Vercelli in Serie C2 è stata sconfitta in casa per 4-3 dall’Aurora San Gillio, mentre in Serie D il Futsal Club Santhià si è imposto per 5-3 sul Saint Vincent Chatillon e il Fonta per 11-2 sul Ceres. Nel campionato femminile l’Academy Pro Vercelli è stata sconfitta per 5-1 dall’Aosta 511.