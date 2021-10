Vittoria in trasferta per gli Under 17

Tre vittorie, un pareggio e due sconfitte il bilancio del weekend dei baby leoni della Pro Vercelli. Perde di misura nel finale la Primavera contro la capolista Albinoleffe. I ragazzi di mister Gardano rimangono fermi a 4 punti in classifica. Vittoria in trasferta per gli Allievi Under 17 che superano per 1 a 0 il Lecco. La squadra di Stefano Melchiori sale a 4 punti e supera proprio i lombardi in classifica. Un punto a testa nel match di Giovanissimi Under 15 tra Lecco e Pro Vercelli. Nel match concluso con il risultato di 2 a 2, vanno a segno Caporale e Ronzier su rigore per le bianche casacche. La squadra di Leardi si trova ora al quarto posto. Sconfitta amara per i Giovanissimi Under 14, sconfitti 2 a 1 in casa contro al Sampdoria. Decisivo il gol al 55’ dei blucerchiati. Il gol del momentaneo pareggio è firmato da Orsi, alla seconda rete su due partite. I ragazzi di mister Palombo rimangono ad un punto in classifica. Successo per la Juniores Under 19 di Chicco Rossi che grazie al gol di Leon Garcia batte il Chieri sul proprio campo, salendo così al quarto posto a quota sei punti. Seconda vittoria consecutiva per i Giovanissimi Under 14 nel campionato Under 15 regionale. Nel 2 a 1 sul campo del Lucento vanno a segno Imeraj e Anas. La classifica ora segna 7 punti e terzo posto a meno due dalla vetta.