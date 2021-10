Csi: il Villata è la nuova capolista

Una nuova capolista e il primo 0 a 0 del torneo. La settima giornata del campionato Csi 2021/2022 è stata caratterizzata da un grande equilibrio e qualche sorpresa. Continua la striscia senza vittorie del Trino ’04: contro il Crova i trinesi non vanno oltre l’1 a 1. In gol Bianco e Atzeni. Vittoria di misura dei Rangers, che grazie al gol di Sylla superano la Polisportiva Rivese e si porto a ridosso della testa della classifica. 0 a 0 tra Celtic e Club Atletico Varsej, si tratta del primo pareggio a reti bianche del campionato. Dopo il turno di riposo della scorsa giornata, lo Stroppiana torna con un bel poker in trasferta sul campo dell’Alice Castello. Reti di Ciocca, Mat. Barbonaglia e doppietta di C. Brasco. Seconda vittoria consecutiva per i Warriors, che si impongono per 4 a 2 nello scontro diretto contro il Castigliano. A tabellino la doppietta di Poy, i gol di Zanello e Grotto. Per gli ospiti due volte Patriarca. La squadra dei Cappuccini è ancora alla ricerca del primo successo stagionale. 2 a 1 tra Borgo d’Ale e Costanzana. Reti di Gariglio e Sorrenti per i padroni di casa e Giordano per gli ospiti che rimangono all’ultimo posto della classifica. Crolla l’imbattibilità dello Sporting Santhià, che deve capitolare per 1 a 0 sul campo del Livorno Ferraris, rete di Jukic, e lasciare il primato in classifica. Testa della classifica che ora appartiene al Villata, vittorioso grazie al gol di Gragnano sul Mi.Vi.Da. Crescentino. Turno di riposo per la Sangermanese.

Classifica: Villata 18, Sponting Santhià 15*, Rangers 15*, Borgo d’Ale 15, Celtic 14, Stroppiana 12*, Alice Castello 12, Mi.Vi.Da. 11, Trino ’04 10, Livorno Ferraris 9, Club Atletico Varsej 8*, Crova 7*, Polisportiva Rivese 6, Warriors 6, Sangermanese 4*, Castigliao 1, Costanzana 0*