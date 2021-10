Rices, ottimo esordio con il San Mauro

I Vercelli Rices centrano la vittoria 62-58 sul San Mauro, inaugurando degnamente il rinnovato PalaPiacco. Ci voleva questo successo sia per infondere morale alla rinnovata squadra biancoverde, sia per cancellare il girone di ritorno del precedente campionato. Vercelli parte con entusiasmo, Gagnone mette a referto i primi punti della stagione, conquista un piccolo ma prezioso vantaggio limato in extremis da una tripla ospite (10’ 16-15). Sotto i tabelloni prima di Matteo e poi Cornaglia lottano con fierezza, con i Rices sempre in vantaggio, disturbato solo nel finale dalla solita bomba di Cibrario (20’ 35-33). Dopo l’intervallo sono i nostri a condurre, pur non riuscendo a realizzare un vantaggio consistente (30’ 44-43). La partita sembra prendere la strada di San Mauro quando gli ospiti raggranellano 5 – 6 lunghezze d margine, ma a questo punto emerge l’orgoglio dei Rices. Condotti da Morello e Chiantaretto i bicciolani recuperano e chiudono vittoriosamente la gara. Tabellino: Chiantaretto 8, Gagnone 4, Agoglia, Morello 12, Chirio 7, Liberali 3, De Rossi ne, Skilja ne, Cattaneo, Cornaglia 20, Vercellone, Di Matteo 8. All. Galdi