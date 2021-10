La Mokaor sconfitta ad Ovada

Sconfitta esterna per la compagine femminile della Mokaor Vercelli che è stata superata per 3 a 1 dal team del Cantine Rasore Ovada. “Abbiamo schierato una formazione completamente rinnovata rispetto alla passata stagione – fanno sapere in casa Mokaor – con l'inserimento di molte giovani, che comunque hanno ben figurato e dato del filo da torcere ad una squadra decisamente più esperta. La strada è quella giusta e dobbiamo continuare a lavorare per crescere”. Partono meglio le padrone di casa che in breve si aggiudicano la prima frazione (25 a 15). Sotto per uno a zero le vercellesi giocano meno contratte, ma nonostante il vantaggio provvisorio (16 a 14) vengono raggiunte e superate (25 a 21). Nel terzo però Bertinazzi & C. non si danno per vinte e riaprono i giochi (25 a 21). Purtroppo però nell'ultima frazione, la tenuta delle vercellesi cala e le alessandrine ne approfittano conquistando il terzo parziale (25 a 14) e chiudendo la pratica. Tra le fila biccolane da registrare l’ottima la prova di Macellaro e Comello che hanno totalizzato 10 punti a testa, seguite da Mastronardi (9).