Il Cigliano parte bene: battuto il Montalto Dora

Esordio vincente per il Cigliano che batte il Montalto Dora 66-56. Un successo che dimensiona la qualità della squadra giallorossa al ritorno in serie D dopo 15 anni. La partita è vissuta sul filo dell’equilibrio soprattutto nel 1^ quarto quando sono stati gli ospiti a chiudere in vantaggio 15-17. Il recupero dei ciglianesi è stato immediato, un +4 alla pausa lunga (32-28) utile per imprimere la giusta inerzia alla gara. Ancora Cigliano nel 3^ periodo nonostante i falli inizino a decimare il quintetto di coach Bevilacqua (30’ 53-43). L’ultimo quarto vede in campo i giovani che tengono il Montalto Dora a distanza e chiudono vittoriosi l’incontro. Tabellino: Narcisio,Paz 13,Peric, Vai 12,Volpe, 10,Gallardini,Grasso 17,Francese 2, Carioti 4,Babarange 6, Sorrenti 2. All. Bevilacqua