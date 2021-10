Esordio vincente per la Multimed

Debutto vincente per la compagine maschile del Multimed Volley Vercelli, che nella prima giornata di regular-season di serie C, ha avuto la meglio sul parquet amico della palestra Bertinetti contro il team del Nuncas Polisport Chieri (3 a 0). “Buon esordio e vittoria meritata – il pensiero dell’head coach vercellese Cristiano Giribuola – contro una formazione giovane ma ostica. Ha sicuramente funzionato meglio la fase di cambio palla rispetto alla fase break, dove mancano ancora degli automatismi sui quali però stiamo lavorando. Ottima la prova dell’interno collettivo che ha ben figurato. Da segnalare l'esordio in serie C di Tommaso Giribuola, che ha chiuso la gara con un ace”. Dopo un avvio equilibrato, i ragazzi di “patron” Luigi Giordano, conquistano un break di vantaggio che mantengono fino alla fine aggiudicandosi il parziale (25 a 19). Stessa musica nel secondo con i padroni di casa che con merito bissano (25 a 15). Avanti per due a zero, i torinesi provano a reagire, ma nulla possono contro i bicciolani, che con merito chiudono la pratica (25 a 20) e conquistano i primi tre punti della stagione.