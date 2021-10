Bene Alicese, Bianzè, Santhià e Virtus

Sorridono per i rispettivi successi Alicese Orizzonti, Bianzè, Santhiå, Cigliano e Virtus Vercelli, Lozzolo e Livorno Ferraris, Academy Pro Vercelli e Tricerrese, e per la femminile di Eccellenza dell'Academy ProVercelli. Tanti i gol nella giornata odierna dei campionati dilettanti.

Nell'ottava giornata del girone A di Eccellenza vince in trasferta l'Alicese Orizzonti per 1-0 con rete di Ippolito sul campo della Dufour Varallo. Sconfitte per 2-0 le altre due vercellesi, la LG Trino sul campo de La Pianese e il Borgovercelli in casa col Verbania.

Doppia vittoria nella sesta giornata di Promozione nel girone A: il Bianzè si è imposto per 2-1 ad Arona con reti di Urena e Bernabino, il Santhià per 3-1 in casa sul Vogogna con due reti di Dosso e una di Manco.

Per la sesta giornata del girone B di Prima Categoria il Cigliano ferma la corsa della Pro Palazzolo imponendosi 1-0 con rete di Savant Ros in casa dei palazzolesi. La Virtus Vercelli vince 1-0 in casa contro la Pro Roasio con gol di Arfuso. Sconfitta casalinga del Gattinara, 0-3, contro il Valdilana Biogliese.

Quinta giornata in Seconda Categoria. Nel girone A vince 2-0 in casa il Lozzolo con reti di Macovei e Cavallotti. Nel girone C vince in trasferta contro lo Chambave il Livorno Ferraris per 3-0 con doppietta di Milazzo e rete di Anania. Nel girone B primo stop per il River Sesia che perde 2-0 sul campo della Pernatese.

Quarta giornata nel girone di Vercelli di Terza Categoria: l'Academy Pro Vercelli vince 4-1 (doppietta di Ciampanelli e gol di Bosia e Canaj) sul campo della Crescentinese (rete di Regge). La Tricerrese Andrea Bodo si impone per 2-1 (gol di Baucero e Giulio Protti) sul campo del Lenta 2011 (rete di Rama). Sconfitta per il Canadà, 1-0, in casa del Masserano Brusnengo. Pareggio casalingo per 1-1 per il Fusion Tronzano Polisport contro il Villanova: gol di La Martina. Il Palestro giocherà lunedì seraCrevacuore contro il Valsessera.

Infine nell'Eccellenza femminile girone A per la quarta giornata l'Academy Pro Vercelli contro il Bi.Veo. ha vinto 2-1 con doppietta di Vitiello.