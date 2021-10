All'Engas riesce l'impresa: battuti i campioni d'Italia

Clamorosa vittoria dell'Engas Hockey Vercelli contro i campioni d'Italia dell'Amatori Wasken Lodi. Nella serata di sabato 16 ottobre i nerogialloverdi hanno battuto al PalaPregnolato per 4-3 i lombardi, ribaltando completamente il pronostico e centrando i primi tre punti del campionato di Serie A1.

Serata di quelle da ricordare quindi per il pubblico vercellese. Primo tempo a firma del bomber Massimo Tataranni, che con una doppietta porta l'Engas in vantaggio di due gol al riposo. Nella ripresa il Lodi per due volte accorcia le distanze, ma in entrambi i casi Juan José Mojano ricaccia indietro i giallorossi, che non arrivano al pareggio.



Prime reti in stagione sia per Tataranni che per El Negro, che mandano in estasi il palazzetto del rione Isola. Hockey Vercelli tra l'altro ancora privo dell'infortunato Matteo Brusa.



In poco più di due anni di vita, l'HV è passato dalla Serie B al battere i campioni d'Italia.