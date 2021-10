Matilde Bellini d'argento a Riccione

Spada vercellese d'argento al Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” - Trofeo Kinder Joy of Moving, che fino al 19 ottobre celebrerà la sua 57esima edizione. E sarà un’edizione speciale, attesa - a causa della pandemia - ben 861 giorni dall’ultima volta in cui è stato assegnato un titolo italiano Under 14 (accadde a maggio 2019). Al campionato italiano riservato alle categorie dei più giovani, in corso a Riccione fino al 19 ottobre, nella categoria Allieve, Matilde Bellini - nella foto con il maestro Tassinari - ha sfiorato la vittoria, sconfitta nella finalissima da Martina Lazzeri (Tv). Ottimo 22° posto di Lucia Miglino, purtroppo uscita nel turdo di eliminazione diretta degli ottavi, dopo una bellissima gara, che vedeva al via 125 partecipanti. Nei giorni scorsi si era comportata molto bene tra le Giovanissime anche Caterina Morotti, 9ª su 89 partecipanti, eliminata a un passo dalla finale a 8.