Coppa: ok Gattinara, Borgovercelli e Bianzè ko

Vittoria per il Gattinara, sconfitte per Borgovercelli e Bianzè. Quello di ieri è stato un giovedì di Coppa tra i dilettanti piemontesi.

Per la Coppa Italia di Eccellenza, nell’andata degli ottavi di finale, il Borgovercelli è stato sconfitto in casa per 3-0 dal Città di Baveno.

Nella Coppa Italia di Promozione, match d’andata dei sedicesimi di finale, il Bianzè è stato superato in casa dalla Chiavazzese per 1-0.

I due match di ritorno sono in programma il 28 ottobre.

Si giocava anche il primo match della seconda fase della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Prima Categoria. Nei primi triangolari il Gattinara aveva chiuso al primo posto con 4 punti davanti a Carpignano a 2 e Valdilana Biogliese a 1, qualificandosi, mentre il Cigliano nel suo triangolare era uscito classificandosi terzo con 1 punto, dietro a La Vischese a 3 e a Montanaro a 4. Ora il Gattinara ha esordito nel triangolare vincendo in casa per 4-2 sull’Ornavassese grazie alla doppietta di Nishchyk e alle reti di Iaria e Pasquadibisceglie. Il secondo match del 28 ottobre sarà fra Ornavassese e Trecate, l’11 novembre il Gattinara farà visita al Trecate.