Csi: c'è Sporting Santhià-Borgo d'Ale

Dopo un weekend ricco di gol ed emozioni, il Csi torna in campo nell’infrasettimanale per la sesta giornata del campionato 2021/2022. Sfida ad alta tensione tra Rangers e Trino ’04: le due squadre si trovano entrambe a 9 punti e vengono da due sconfitte nel turno precedente. I tre punti consentirebbero ad una delle due di avvicinare la testa della classifica, sfruttando anche gli scontri diretti. Partita interessante anche quella tra Club Atletico Varsej e Polisportiva Rivese, due squadre rinvigorite dalle vittorie del weekend e che si trovano a due lunghezze di distanza in classifica. Il Castigliano, beffato dal 4 a 3 dello scorso turno, prova a riscattarsi con il Mi.Vi.Da. La squadra di Crescentino, dal canto suo, ha l’occasione di rosicchiare qualche punto, visto che molte squadre davanti in classifica si affronteranno. Un’occasione simile a quella dell’ultima giornata, sfumata a causa del pareggio con la Sangermanese. Piatto forte di giornata la sfida tra Sporting Santhià e Borgo d’Ale, squadre che occupano la testa della classifica. I santhiatesi sono l’unica squadra a punteggio pieno, anche se con una partita in meno, e potranno sfruttare il fattore campo. Gli ospiti vengono da due vittorie consecutive e puntano a prolungare la striscia positiva. Le altre due squadre a 12 punti sono il Villata e l’Alice Castello. Entrambe hanno un’occasione d’oro, potendo allungare sulla perdente del big match, ma prima devono vincere contro il Crova, a riposo nel turno precedente, e la Sangermanese, reduce da un buon pareggio contro il Mi.Vi.Da. Rimane in agguato il Celtic, a quota 10 punti, che affronta in trasferta il Costanzana, fanalino di coda e ancora scottato dal 7 a 0 del weekend. Chiude il programma il match tra Warriors e Livorno Ferraris. I padroni di casa si trovano ancora a zero punti, mentre gli ospiti con un successo possono entrare nella mischia di centro classifica. A riposo in questo turno lo Stroppiana.