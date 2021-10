Tre vittorie per i baby leoni nel weekend

Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta: questo il bottino delle partite giocate nel weekend dai baby leoni della Pro Vercelli. Prima vittoria stagionale per la Primavera di mister Gardano, che batte in trasferta la Pro Sesto per 2 a 1. In gol Grechi e Carabillò. Seconda sconfitta consecutiva per gli Allievi Under 16 che, alla prima in casa, perdono contro il Renate. I ragazzi di mister Mero rimangono a zero punti in classifica. Pareggio nell’esordio dei Giovanissimi Under 14. Sul campo dello Spezia finisce 1 a 1, in gol per la squadra di Massimiliano Palombo Orsi su rigore. Prima vittoria per la Juniores Under 19, che batte in casa la Lavagnese per 3 a 1. Per i ragazzi di Chicco Rossi in gol Passannante con una doppietta e Cento. Infine, poker dei Giovanissimi Under 14 regionali, nel campionato Under 15, con gol di Cassetta, Mazzon e la doppietta di Imeraj.