L'Engas lotta me perde 2-1 a Trissino

Prestazione tenace e coraggiosa dell'Engas Hockey Vercelli, che esce sconfitto di misura dalla pista dell'Hockey Trissino. Nella serata di domenica 10 ottobre i nerogialloverdi sono stati sconfitti per 2-1 dai veneti, una delle formazioni candidate a disputare un campionato di vertice in Serie A1. L'Engas neo promosso ha tenuto testa ai blucelesti, trovando anche un gol a pochi minuti dalla fine con Cosimo Mattuggini, mettendo in discussione il risultato fino al termine dopo il doppio vantaggio dei padroni di casa.

Tra i vercellesi ancora assente l'infortunato Matteo Brusa. Dopo le sconfitte con Forte dei Marmi e Trissino, nel prossimo turno l'HV riceverà in casa l'Amatori Wasken Lodi campione d'Italia in carica. Un calendario durissimo in avvio per la squadra allenata da Sergi Punset, che però sta dimostrando importanti passi in avanti.