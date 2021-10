Csi: lo Sporting Santhià batte i Celtic e vola in vetta alla classifica

Gol e spettacolo nella quinta giornata del campionato Csi 2021/2022. Sconfitta di misura per il Castigliano, che perde in trasferta lo scontro diretto con il Livorno Ferraris per 4 a 3. In gol per la squadra dei cappuccini due volte Patriarca e Calcagno. Per padroni di casa tripletta di Mantovani e rete di Toninello. Lo Sporting Santhià batte il Celtic capolista sul proprio campo e balza in testa alla classifica. Il 3 a 0 è firmato dalla doppietta di Sirignano e da Lami. Perde a sorpresa in casa il Trino ’04 contro il Club Atletico Varsej. Al fischio finale il risultato è di 2 a 0 per gli ospiti, grazie alla doppietta di Chiumento. Successo abbondante della Polisportiva Rivese sul Costanzana Dream Team, sconfitto con un netto 7 a 0. Reti di Canepa, Trecate, Castiglioni, Cassataro e tripletta di Cinquegrana. Cinquina per il Villata sullo Stroppiana. In gol Viazzo, Biondolillo, Dell’Olmo, Varelli e Hilaj. Per gli ospiti Bosso. Cinque gol anche per i l’Alice Castello sui Rangers, nell’ultimo big match di giornata finito con il risultato di 5 a 2. Per gli alicesi due volte Sarra e reti di Kryeziu, De Biase e Ballario. Per gli ospiti A. Sylla e Greco. Ancora una sconfitta per i Warriors, battuti questa settimana dal Borgo D’Ale per 4 a 2. Marcature di Greppi, doppietta, Bevilacqua e Sorrenti. Per i Warriors Salvatori e Malanima. Unico pareggio di giornata quello tra Mi.Vi.Da e Sangermano, con la gara che finisce uno a uno. Per i padroni di casa gol di Lavigna, per gli ospiti Hidane. Turno di riposo per il Crova.

Classifica: Sporting Santhià 12*, Borgo d’Ale 12, Villata 12, Alice Castello 12, Celtic 10, Stroppiana 9, Rangers 9*, Trino ’04 9, Mi.Vi. Da. 8, Livorno Ferraris 6, Polisportiva Rivese 6, Sangermanese 4, Club Atletico Varsej 4*, Crova 3*, Castigliano 1*, Warriors 0, Costanzana Dream Team 0*.

*Una partita in meno