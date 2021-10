Vincono ancora Pro Palazzolo, River e Academy Pro Vercelli

Un pareggio e due sconfitte per le tre vercellesi in Eccellenza, doppio pareggio per quelle di Promozione, Pro Palazzolo ancora vittoriosa in Prima Categoria, così come il River Sesia in Seconda dove conquista la prima vittoria il Livorno Ferraris, e l’Academy Pro Vercelli in Terza dove si sono imposti anche il Palestro e la Crescentinese.

Nel girone A di Eccellenza si giocava la settima giornata: pareggio nel finale per il Borgovercelli sul proprio campo contro La Pianese. I ragazzi di Gregory Moretto vanno sotto ma pareggiano con Gerbaudo, di nuovo in svantaggio acciuffano il pari nel finale con Moscardi per il 2-2. Sconfitta casalinga per la LG Trino contro il Venaria Reale, 0-2. L’Alicese Orizzonti viene invece sconfitta 3-1 sul campo del Verbania: gol di Ramundo su rigore.

Quinta giornata nel girone A di Promozione: sabato sera nell’anticipo il Bianzè sul proprio campo va sotto 2-0 contro la Chiavazzese ma nella ripresa conquista il 2-2 con le reti di Toffolini e Bernabino. A Domodossola il Santhià pareggia invece per 1-1 contro la Juventus Domo, dopo essere passato in vantaggio con Manco.

Quinta giornata anche nel girone B di Prima Categoria: continua a vincere la Pro Palazzolo che espugna il campo del Valdilana Biogliese per 1-0 con la rete di Di Martino. Pareggio casalingo per il Cigliano, 1-1, contro il San Nazzaro Sesia con rete di Mhreti. Pareggia 1-1 anche il Gattinara sul campo della Serravallese dove ha recuperato lo svantaggio con la rete di Rotti. Sfiora l’impresa la Pro Roasio che sul campo della capolista Ponderano mantiene a lungo il 2-2 ma cede poi per 3-2: a segno due volte Rimi. Riposava invece la Virtus Vercelli.

Quarta giornata in Seconda Categoria. Nel girone A il Lozzolo esce sconfitto per 4-1, in gol Kouma, dalla trasferta sul campo del Gravellona San Pietro. Nel girone B altra vittoria, la quarta, per il River Sesia che a Recetto stende la Virtus Mulino Cerano per 2-0 con doppietta di Frantuz. Nel girone C arriva il primo successo per il Livorno Ferraris che al “Bigando” batte 3-2 il Brandizzo dopo essere stato sotto di due reti: a segno Tonello, Fumiento e Pollicino.

Terza giornata nel girone di Vercelli di Terza Categoria. Grande terza vittoria per l’Academy Pro Vercelli che in casa supera 4-3 l’Accademia Soccer Biella con doppietta di Ciampanelli e reti di Ciocca e Bosia. Vittoria casalinga per 3-2 del Palestro, in rete due volte con Petrarulo e una con Bazzano, sul Fusion Tronzano Polisport, a segno con Martinetti e Memoli. Vittoria casalinga della Crescentinese che ha sconfitto 2-0 il Masserano Brusnengo con reti di Colla e Masoero. Pareggio ricco di gol fra Tricerrese Andrea Bodo e Valsessera: 3-3 con doppietta di Segala e gol di Baucero. Pareggio a reti involate, 0-0, traCanadà e Lenta 2011.

Giovedì prossimo, 14 ottobre, alle 20,30, torna la Coppa Italia di Eccellenza con l’andata degli ottavi di finale che vedrà il Borgovercelli ospitare all’”Aldo Vigino” il Città di Baveno. Andata dei sedicesimi di finale invece per la Coppa Italia di Promozione col Bianzè che giovedì alle 20,30 al “Pier Giuseppe Ariagno” ospiterà la Chiavazzese.