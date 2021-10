L'errore di Tintori indirizza il match, Clemente il migliore

Tintori: anche oggi, come domenica scorsa contro il Sud Tirol, ha gravi responsabilità sul primo gol. Che, poi, è quello che ha indirizzato entrambe le gare. (4)

Cristini: in fase difensiva gli si può rimproverare davvero poco. Sia lui che Auriletto, però, per caratteristiche tecniche, accompagnano poco o nulla l’azione in fase offensiva. (6)

Masi: siccome è al centro del progetto tecnico e tattico della difesa vercellese, quando vive un periodo di difficoltà lui è un problema per tutta la squadra. (5.5)

Auriletto: discorso simile a quanto detto per Cristini. Peraltro, non si capisce perché in questo ruolo non possa giocare Carosso. (6)

Clemente: gioca un primo tempo coraggioso, in cui prova regolarmente a saltare l’uomo. Va bene il discorso del minutaggio dei giovani, ma – forse – valeva la pena tenerlo in campo ancora un po’. (6.5)

11’ st Bruzzaniti: il suo impatto sul match è stato piuttosto anonimo. Poteva evitare il rosso nel finale per proteste. (5)

Erradi: non ha colpe specifiche, ma gioca una gara insipida. (5)

11’ st Emmanuello: forse la panchina gli ha fatto bene, perché dà qualche segnale incoraggiante. Resta francamente difficile spiegare l’involuzione in cui è precipitato dopo lo strepitoso primo tempo di Sesto San Giovanni. (6, di stima)

Awua: il rosso nel finale è troppo severo e lo lascerà fuori per una gara tosta come quella sul campo del Renate. Peccato, anche in un pomeriggio in cui non è particolarmente ispirato, ha lasciato due o tre dettagli importanti. (6)

Vitale: come interno gioca meno palloni, è meno coinvolto nel far ripartire l’azione e si vede. Prima a sinistra, poi a destra non trova mai il posto giusto. (6)

18’ st Della Morte: impatto convincente sul match: lotta, sbaglia qualcosa, ma si propone sempre con insistenza. (6.5)

Iezzi: prova alla sua maniera, da soldatino ordinato sia quando deve abbassarsi sulla linea dei tre difensori sia quando deve affondare con il cross. (6)

37’ st Rizzo: pochi scampoli nel finale. (ng)

Rolando: galleggia tra la linea di centrocampo e Comi, per la verità senza grande costrutto. (5.5)

18’ st Bunino: entra quando, avanti di due gol, la Feralpi ha buon gioco a chiudere varchi e linee di passaggio. (5.5)

Comi: gioca una gara di sacrificio, la prima vera occasione gli capita al 90’ quando manda alta la respinta su tiro di Emmanuello. (6)