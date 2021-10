Scienza: “Domani torna Awua”

La buona notizia è che Awua e Leo Gatto ci saranno: il primo, probabilmente dall’inizio, mentre il secondo dovrebbe tornare a riassaporare il campo a partita in corso dopo un mese di stop. Lo ha confermato mister Scienza nel corso della conferenza stampa della vigilia della gara di domani, sabato (inizio alle 14.30) al Piola contro la Feralpi Salò: “Recuperiamo un paio di giocatori; la squadra si è allenata bene, ha spinto forte in questi giorni, per cui siamo pronti”. Di sicuro il rientro di Awua darà maggiore equilibrio al reparto del centrocampo, nevralgico per le sorti della stagione vercellese: “Theo ha caratteristiche che non è facile ritrovare in altri componenti della rosa – ha detto Beppe Scienza – è un dato di fatto che abbiamo subito 4 gol nelle 2 partite che abbiamo giocato senza di lui. Vitale, però, ha fatto a mio avviso un primo tempo eccezionale contro il Sud Tirol; lui e Masi hanno messo tante palle dal basso, con costanza ed efficacia. Certamente, per fare un campionato di qualità come vogliamo, da tutti, ma in modo particolare dai centrocampisti, non posso accettare solo il ‘6’ in pagella. Dobbiamo assestarci su livelli più alti, ma so benissimo che lo possono fare. E già domani dimostreremo che siamo una squadra forte”.