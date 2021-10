Oltre 80 partecipanti al Trofeo Tenuta Castello

Grande successo per il classico Trofeo Tenuta Castello By Bertolino Moquettes (18 buche, Stableford, 3 categorie) che sabato al Gc Cavaglià ha visto al via oltre ottanta partecipanti. La gara prevedeva anche i campionati sociali del Gc Tenuta Castello che sono stati vinti da Roberto Pero (1° netto con 44 punti) e Alberto Garziero (1° lordo con 17). Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Rudy Saccà Cavaglia' punti 36, 1° Netto Alberto Gamma Biella Betulle 37, 2° Netto Ferdinando Filippone Cavaglia' 34, 3° Netto Paolo Protti Cavaglia' 34, 4° Netto Stefano Pastore Cavaglia' 33, 5° Netto Filippo Peretti Cucchi Cavaglia' 31. 2a categoria: 1° Netto Stefano Cesana Crema 41, 2° Netto Gianni Massaglia Cavaglia' 41, 3° Netto Franco Panatero Cavaglia' 40, 4° Netto Massimo Guidetti Alpino 40, 5° Netto Lorenzo Paravella Cavaglia' 40. 3a categoria: 1° Netto Stefania Genta Biella Betulle 45, 2° Netto Pier Giovanni Deandrea Cavaglia' 45, 3° Netto Roberto Pero Tenuta Castello 44, 4° Netto Alberto Garziero Tenuta Castello 40, 5° Netto Luca Zucchetti Cavaglia' 40. 1° Ladies Elena Rossi Cavaglia' 38, 2° Ladies Silvia Malinverni Cavaglia' 35. 1° Seniores Antonio Nunziata Cavaglia' 39.



Max Hofer nel Vivigolf

Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la tappa del circuito con finale nazionale Vivigolf (18 buche, Stableford, 3 categorie).

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Max Hofer Castelconturbia punti 32, 1° Netto Enrico Petruzzelli Settimo 34, 2° Netto Maurizio Giletta Crema 33. 2a categoria: 1° Netto Michele Delle Cave Settimo 40, 2° Netto Emanuele Giachino Aosta 39. 3a categoria: 1° Netto Piero Cantele Cavaglia' 47, 2° Netto Andrea Naborrini Cavaglia' 41. 1° Ladies Stefania Guglielminotti Cavaglia' 32. 1° Seniores Giovanni Vasta Cavaglia' 40. Nearest buca 9 Tommaso Cantele mt 1,04.



Weekend tra Saranno Famosi e Coppa Biverbanca

Proseguono le gare e gli eventi al Golf Club Cavaglià. Venerdì ritorna il circuito infrasettimanale Golf Sì (18 buche, Stableford - Iscrizione gara soci 20 €, esterni gara e green fee 50€). Sabato spazio alle giovani promesse con la finale del Circuito “Saranno Famosi” che vedrà in azione 130 giocatori delle categorie Under 12/14. Nell’occasione il campo sarà riservato alla gara fino alle ore 15 circa (driving range aperto). Domenica ospiteremo la classica Coppa Biverbanca (18 buche, Stableford, 3 categorie - Iscrizione gara soci 20 €, esterni gara e green fee 70€) che chiuderà il weekend. A fine gara dopo la premiazione seguirà rinfresco con pasta.

Info ed iscrizioni 0161/966771 – [email protected] .