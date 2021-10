La Libertas Ginnastica Vercelli al Campionato Gold allieve

Ottima partenza di stagione per la Libertas Ginnastica Vercelli settore femminile di ginnastica artistica che domenica 3 ottobre, a Torino, nel Campionato Gold allieve, ha presentato due squadre. Per le più piccine della C3A sono scese in pedana Ginevra De Andreis, Sonia Belotti, Sofia Florio, Rebecca Carbone, Anna Montobbio e Melissa Fusari.

"Le nostre atlete, che si sono cimentate con i quattro attrezzi (parallele, trave, corpo libero e volteggio), hanno chiuso la gara con qualche errore ma con un ottimo quarto posto che lascia ben sperare per il proseguo del campionato - fanno sapere dalla società - Da segnalare l'ottima prestazione di Ginevra, la più giovane, che porta a termine tutti gli esercizi senza errori".

Per la C1, classe regina del campionato, hanno partecipato Giulia Perotti, Thelma Lapalombella, Margherita Casalino, Isabel Pantaleo e Alyssia Carbone . Con la determinazione che le contraddistingue, trainate dalle eccellenti prestazioni di Perotti e Lapalombella, le atlete raggiungono l'obbiettivo salendo con margine sul gradino più alto del podio. Tutto lo staff tecnico e il Presidente Casalino sono molto soddisfatti.

Appuntamento alla seconda gara, finale regionale, sempre a Torino il 24 ottobre.