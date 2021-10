Eccellenza: due pareggi e una sconfitta per le vercellesi

Mercoledì di campionato per l’Eccellenza e di Coppa Piemonte e Valle d’Aosta per la Terza Categoria.

In Eccellenza, nel girone A, si è giocata la sesta giornata. Nel tardo pomeriggio la LG Trino di mister Roberto Gioia ha pareggiato in casa dell’Aygrevill dopo essere andata in vantaggio al 41’ con Chiappino, ma i padroni di casa hanno raggiunto il pari al 58’ con Furfori. L’Alicese Orizzonti di mister Marco Mellano sconfitta sul proprio per 3-0 dalla Biellese che è passata con le reti di Scienza, Naamad e Panatti. Paeri pirotecnico fra Venaria Reale e Borgovercelli, 3-3: torinesi in gol su rigore al 19’ con Papagno, pareggio dal dischetto dei vercellesi al 45’ con Gerbaudo, e poi la squadra di Gregory Moretto nella ripresa sembra poter far suo il match col vantaggio siglato da Moscardi al 56’ e il 3-1 messo a segno dal Cassinis al 71’, ma i torinesi prima accorciano con Papagno all’80’, ancora su rigore, e poi pareggiano con Piotto all’85’.

In Terza Categoria per la Coppa la Crescentinese ha battuto il Palestro per 3-1: tripletta di Colla, gol di Mancastroppa per gli ospiti. Pari per 1-1 tra Villanova e Tricerrese Andrea Bodo con rete di Baucero per i vercellesi. La classifica: Villanova 4 punti; Crescentinese e Academy Pro Vercelli 3; Tricerrese Andrea Bodo 1; Palestro 0.

La Coppa di Terza proseguirà in questo modo: terza giornata il 12 dicembre alle 14,30 con Palestro-Academy Pro Vercelli e Tricerrese Andrea Bodo-Crescentinese. La quarta il 19 dicembre alle 14,30 con Academy Pro Vercelli-Tricerrese Andrea Bodo e Crescentinese-Villanova, la quinta il 23 gennaio alle 14,30 con Tricerrese Andrea Bodo-Palestro e Villanova-Academy Pro Vercelli.