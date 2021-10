Weekend da dimenticare per i baby leoni

Weekend da dimenticare per i giovani leoni: il bilancio della due giorni di gare racconta di quattro sconfitte e un pareggio. La prima partita in casa non coincide con la prima vittoria stagionale per la Primavera, che perde 2 a 1 contro il Feralpisalò. Al momento i ragazzi di mister Massimo Gardano si trovano ad un punto nel campionato di Primavera 3. Pareggio interno per gli Allievi Under 17: contro la Pro Sesto finisce 2 a 2 grazie alla doppietta di Rossi. Nel prossimo turno i ragazzi di mister Stefano Melchiori affronteranno il Lecco, distante solo un punto in classifica. Esordio amaro in campionato sia per l’Under 16 che per la Juniores Under 19. La squadra di Gianluca Mero perde di misura sul campo del Lecco. I ragazzi di Chicco Rossi escono dal campo del Ligorna con il risultato di 4 a 1. Più di un rimpianto, invece, per i Giovanissimi Under 15, sconfitti dalla Pro Sesto per 3 a 2. I leoni di mister Riccardo Leardi hanno chiuso il primo tempo sul 2 a 0 grazie alla doppietta di Pigato, a quota tre gol dopo due giornate. Nella ripresa i lombardi hanno rimontato le bianche casacche per poi superarle nei minuti di recupero. Da segnalare la presenza sugli spalti del presidente nazionale dell’A.I.A Alfredo Trentalange, venuto a sostenere l’arbitro Andrea Felis vittima di un episodio di violenza lo scorso weekend nella partita di prima categoria tra Oleggio Castello e Carpignano.