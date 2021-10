Cade lo Stroppiana, Celtic nuova capolista

Primi colpi di scena nella quarta giornata del campionato Csi 2021/2022. Una giornata singolare, che ha visto una sola vittoria per la squadra di casa. Perde tra le mura amiche lo Stroppiana capolista contro il Mi.Vi.Da. Al rigore di Basco rispondono Lavigna e Sperenza. Continua a macinare gol e punti lo Sporting Santhià: vittima di questa settimana la Polisportiva Rivese, sconfitta per 4 a 1 grazie alla tripletta di Vedda e un’autorete. Per gli ospiti rete di Ricaldone. Il Trino ’04 torna alla vittoria con un convincente 5 a 1 sul Costanzana. Marcature di Castagnone, Tortora, due volte La Loggia e un’autorete. Primo gol stagionale per i padroni di casa con Licata. Vittoria in trasferta sul campo del Crova per il Villata, che rimane agganciato al treno di testa. In gol Dell’Olmo e Varelli. Successo per di misura per il Borgo d’Ale che passa sul campo del Livorno Ferraris grazie alle reti di Pissardo e Sorrenti. Mantovani per i padroni di casa. Secondo successo consecutivo per l’Alice Castello che batte il Club Atletico Varsej con i gol di R. Vricciariello e Ballario. Prima vittoria stagionale per la Sangermanese, che supera l’ostacolo Castigliano grazie a Sidibe e Hrati per lo 0 a 2 finale. Chiude la giornata il tennistico 6 a 1 con cui il Celtic batte i Warriors. A tabellino la tripletta di Abate e i gol di Volpicella, Peli e Fantinati. Gol della bandiera di Hoxha. A riposo i Rangers.

Classifica: Celtic 10, Stroppiana 9, Rangers 9*, Sporting Santhià 9*, Villata 9, Alice Castello 9, Borgo d’Ale 9, Trino ’04 9, Mi.Vi.Da. 7, Crova 3, Sangermanese 3, Livorno Ferraris 3, Polisportiva Rivese 3, Club Atletico Varsej 1, Warriors 0, Costanzana 0*.