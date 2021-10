Scienza: "Risultato giusto, ma non ho visto grossa differenza di valori"

Mister Scienza analizza senza cercare alibi la sconfitta con il Sud Tirol: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene; abbiamo variato bene il gioco, anche se abbiamo sbagliato qualcosa sugli esterni. Era una gara da 0 a 0 che solo una prodezza o un errore poteva sbloccare. Invece il gol subito è evitabile: potevamo fare fallo. Abbiamo perso e siamo tristi, ma questa sconfitta lascia anche cose positive: loro sono una squadra solida, ma non ho visto una grande distanza rispetto ai nostri valori”. Di sicuro, soprattutto considerando le 3 partite in 8 giorni, hanno inciso le assenze: “Le assenze hanno pesato tanto, ma non cerchiamo alibi – ha detto ancora Scienza – ci è mancato qualcosa per rompere gli equilibri, soprattutto nell’uno contro uno. Comunque il risultato è giusto; il Sud Tirol ha sfruttato bene i contropiedi”.

Alberto Masi guarda avanti: “Partita dura, ma siamo stati sempre in gara. Abbiamo subito due gol evitabili, ma non ricordo altre palle concesse. Loro sono strutturati, fisici, hanno un grande allenatore e giocano insieme da molto. Ci abbiamo provato, ma non è bastato. Da domani lavoriamo per preparare la prossima partita. Abbiamo avuto molti giocatori forti fuori, ma chi ha giocato oggi ha fatto benissimo; abbiamo una rosa lunga. Lo spirito di gruppo non deve mai mancare, bisogna limare solo qualche dettaglio”.