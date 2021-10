Leonardo Morotti vince a Pinerolo

Leonardo Morotti vince la prova di qualifica maschile disputata a Pinerolo, al Palazzetto dello sport di Cavour. Ottimo 7º posto per Annibale Methlouthi, al rientro da un serio infortunio alla caviglia. In totale, 19 (su 23) gli spadisti e le spadiste che hanno raggiunto l'obiettivo della qualificazione per la Prova zonale valida per gli Assoluti.