Il Borgovercelli rompe il ghiaccio, il Santhià vince il derby

Il Borgovercelli rompe il ghiaccio in Eccellenza col suo primo successo, il Santhià fa suo il derby in Promozione, super Pro Palazzolo in Prima Categoria, continua a vincere il River Sesia in Seconda, successi per Academy Pro Vercelli e Crescentinese in Terza Categoria. Questo è il sunto delle vittorie vercellesi della giornata odierna.

Per la quinta giornata nel girone A di Eccellenza sabato sera nell’anticipo casalingo al “Roberto Picco” la LG Trino ha pareggiato per 0-0 con il Calcio Settimo. Prima vittoria per il Borgovercelli che all’”Aldo Vigino” stende l’Aygreville con un 2-0 firmato Canino in rete al 45’ e all’86’. Sconfitta per 2-0 nel finale invece per l’Alicese Orizzonti sul campo del Borgaro Nobis.

Mercoledì 6 ottobre alle 20,30 nuovo infrasettimanale per l’Eccellenza con la sesta giornata: Alicese Orizzonti-Biellese, Aygreville-LG Trino e Venaria Reale-Borgovercelli.

Quarta giornata in Promozione e nel girone A al “Fabio Pairotto” andava in scena il derby tra Santhià e Bianzè vinto dai padroni di casa per 4-1 grazie ai gol di Mercandino, su rigore, Riccardo Pairotto e la doppietta di Manco, uno su rigore, in rete per gli ospiti Bernabino su rigore.

Nel girone B di Prima Categoria quarta giornata di campionato con la Pro Roasio che non è scesa in campo in quanto gli avversari, i torinesi del La Chivasso, si sono ritirati dal campionato, pertanto per i vercellesi si è trattato del turno di riposo. Vittoria della Pro Palazzolo che sul campo amico stende la Serravallese per 3-0 con la doppietta di Di Martino e la rete di Federico Castagnone. Sconfitta pirotecnica per il Cigliano battuto 5-4 fuori casa dal Ceversama Biella: in rete Carnaroglio, Kane, Savant Ros e Pagano. Pareggio a reti inviolate in casa per la Virtus Vercelli, 0-0 contro La Vischese. Infine sconfitta casalinga per il Gattinara battuto 2-0 dalle Valle Cerco Andorno.

Terza giornata in Seconda Categoria: nel girone A il Lozzolo in casa contro la Voluntas Suna è stato sconfitto per 1-0; nel girone B terza vittoria di fila per il River Sesia che a Recetto ha sconfitto 3-1 il Lumellogno con la doppietta di Frantuz e la rete di Salto; nel girone C pareggio per 0-0 del Livorno Ferraris in casa della Virtus Ciriè.

In Terza Categoria nel girone di Vercelli è andata in scena la seconda giornata di campionato: nell’anticipo di sabato il Canadà è stato sconfitto per 1-0 sul campo del Valsessera, mentre oggi la Crescentinese si è imposta per 2-1 in casa del Lenta 2011 grazie alle reti di Gajon e Colla, a segno Musardo per i padroni di casa. Vittoria per 2-0 per l’Academy Pro Vercelli in casa contro il Masserano Brusnengo con i gol di Ciocca e El Arbaoui. Pareggio esterno per il Palestro che coglie nel finale l’1-1 col gol di Borotti. Pareggio anche tra Fusion Tronzano Polisport e Tricerrese Andrea Bodo: in gol Martinetti per i padroni di casa, pareggio di Francesco Ajaraam per gli ospiti.

Mercoledì 6 ottobre alle 20,45 torna la Coppa Piemonte e Valle d’Aosta con la seconda giornata: Crescentinese-Palestro e Villanova-Tricerrese Andrea Bodo.

Seconda giornata pure per il girone A di Eccellenza femminile con l’Academy Pro Vercelli che era in trasferta a Collegno contro l’Olympic e ha pareggiato per 0-0.