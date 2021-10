Scienza: “Domani non ci saranno nè Awua nè Belardinelli”

“Il Sud Tirol, a mio avviso, è la formazione più completa e strutturata per la categoria dei tre gironi. Sono una squadra forte, probabilmente anche più forte dell’anno scorso, ma noi cerchiamo una vittoria di prestigio”: Beppe Scienza sintetizza così il big match di domani (fischio d’inizio alle 14.30) contro la compagine bolzanina. Alla Pro mancheranno quattro pedine fondamentali come Awua, Belardinelli, Leo Gatto e Macchioni, ma il tecnico vercellese ha fiducia nei suoi: “Ci attende una gara importante, ma assolutamente non decisiva. I nostri avversari finora hanno fatto molto bene, ma abbiamo fatto molto bene anche noi. Abbiamo assenze di peso, ma chi giocherà è sicuramente in grado di disputare una grande partita. In fase di non possesso dovremo fare una gara che rasenta la perfezione, ma, quando avremo la palla, anche noi siamo una squadra che sa giocare a calcio. Di sicuro il primo tempo di Verona o quello contro il Trento non saranno sufficienti, quindi mi aspetto di più da tutti. Mercoledì, nella prima frazione, siamo stati troppo blandi, anche se, senza che nessuno si offenda, ci è stato fischiato contro un rigore ridicolo. Contro il Sud Tirol servirà dare il massimo sin dal primo minuto. Pensate, con le assenze che abbiamo, cosa vorrebbe dire fare una grande partita domani…”.