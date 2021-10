Zenga e Tassinari: promozione in Nazionale in vista

Quello del 2-3 ottobre sarà il primo vero fine settimana di gare da tanto tempo per la scherma (non solo vercellese).

A Cavour (TO) in 23 tra maschi e femmine scenderanno in pedana per la qualifica ai campionati assoluti.

Sebastiano Bosso, Filippo Checco e Giacomo Verduchi saranno invece impegnati in Ungheria, a Budapest nel “Budapest Cup - International Cadet Circuit Competition” (torneo internazionale riservato agli under 17).

Inoltre, il nuovo commissario tecnico della nazionale, Dario Chiadò, ha convocato entrambi i maestri di sala della Pro Vercelli, Massimo Zenga Germano (che segue direttamente la sua "creatura", la campionessa Federica Isola) e Dago Tassinari, per il prossimo raduno azzurro di spada che si terrà a "Tirrenia" dall'8 al 12 ottobre, a conferma del valore e della fiducia che la Federazione ripone nel nostro staff tecnico. In particolare, Massimo e Dago sono in odore di prestigiosa promozione tecnica in seno alla Nazionale, che però sarà esplicitata dalla F.I.S. solo a Tirrennia il prossimo 8 ottobre. L'ennesimo tributo alla grande Scuola Schermistica Vercellese.