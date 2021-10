La Pallacanestro Trino ha aderito alla “Settimana europea dello sport” indetta dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, da Sport e Salute, dalla Commissione Europea.

"E’ in corso questa settimana, dal 23 al 30 settembre, ma con eventi possibili fino all’11 ottobre - spiega il dirigente Federico Ottavis - A livello piemontese nel basket abbiamo aderito noi e l’Oasi Laura Vicuna di Rivalta Torinese. Noi proponiamo ancora gli open day di minibasket, l’ultimo sarà domani, giovedì 30 settembre, nel pomeriggio alla palestra del Centro Sociale Buzzi, ed inoltre gireremo dei video con i ragazzi della prima squadre di Serie D e dell’Under 19 proprio per questa settimana e per promuovere la pallacanestro".

La novità: "Dalla prossima settimana dovremmo già partire col progetto della pallacanestro al dopo scuola organizzato dalla Elen’s Sport che ha una cinquantina di iscritti. In sostanza una volta alla settimana, probabilmente il martedì, saremo presenti al dopo scuola con la lezione di minibasket per i bambini dalla prima elementare alla prima media. A questi studenti sarà data la possibilità poi di aggregarsi il giovedì ai nostri gruppi di minibasket in palestra alla Buzzi. Altra opportunità è per i bambini iscritti ai corsi di nuoto che potranno anche frequentare i corsi di minibasket nell’ottica di una bella collaborazione tra Elen’s Sport e Pallacanestro Trino".

Per quanto riguarda la prima squadra di Serie D è uscito ieri il calendario definitivo. La Pallacanestro Trino è inserita nel girone C e alla prima giornata osserverà il turno di riposo, per poi esordire il 24 ottobre a Montalto Dora e il 31 ottobre in casa contro Cigliano.

"Sarà un inizio in salita perché avremo tre trasferte su quattro giornate e contro formazioni sulla carta già ben rodate. L’obiettivo per noi è qualificarci tra le prime tre per accedere alla fase Top della seconda parte di stazione".

Il girone C comprende le vercellesi Pallacanestro Trino e Cigliano, il Casale Basket, Biella Next, Pallacanestro Ciriè, Sea Settimo, Montalto Dora.

La prima fase del campionato di Serie D terminerà il 30 gennaio, poi la seconda fase. Ai gironi Top accederanno le prime classificate di ognuno dei quattro gironi, con le prime tre dei gironi A e B inserite nel girone Top A e le prime tre dei gironi C e D nel girone Top B. Da queste dodici formazioni usciranno le quattro promosse in Serie C Silver: le vincenti dei due gironi Top accederanno subito alla categoria superiore, mentre le seconde e le terze classificate si affronteranno in due finali play off, la seconda del Top A contro la terza del Top B e la seconda del Top B contro la terza del Top A, che promuoveranno altre due squadre in Serie C Silver.

Alla fase Salvezza andranno tutte le squadre non qualificate alla fase Top e formeranno due gironi, E ed F, da nove formazioni ciascuno. Le ultime due classificate di ognuno dei due gironi Salvezza disputeranno i play out per definire le ultime quattro posizioni. Si sfideranno l’ottava del girone Salvezza E e la nona del girone Salvezza F, l’ottava del girone Salvezza F e la nona del girone Salvezza E. A questo punto le due vincenti si sfideranno per definire la due posizioni migliori, le due perdenti per definire l’ultimo e il penultimo posto. Le retrocessioni in Promozione: saranno variabili da una a quattro e in funzione delle retrocessioni dalla Serie B e di conseguenza dalla Serie C Gold.

Ci sarà infine la novità della Coppa Piemonte: vi prenderanno parte le 14 squadre dei gironi Salvezza E ed F non coinvolte nei play out e le due quinte classificate in Serie C Silver, che non prenderanno parte a play off e play out.