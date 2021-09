Terza Categoria: Crescentinese ko nel recupero

Sconfitta per 1-2 in casa per la Crescentinese nel recupero della prima giornata del girone di Vercelli di Terza Categoria. Il match contro il Valsessera si sarebbe dovuto giocare domenica scorsa ma era stato rinviato per l’assenza dell’arbitro. Ieri sera il recupero che ha visto i biellesi imporsi per 2-1 dopo che la Crescentinese ha dominato a lungo il match. A segno per i vercellesi Colla. La Crescentinese ora cercherà riscatto domenica 3 ottobre alle 15 sul campo del Lenta 2011.