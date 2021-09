Vitale il migliore, Crialese ingenuo

Tintori: subisce ancora gol su rigore, mentre il tiro di Tronchin da fuori area sembra francamente imparabile. Qualche brivido per un paio di giocate con i piedi. (6)

Cristini: prova arcigna, ogni tanto con qualche difficoltà. (6)

Masi: gara convincente. Il giallo rimediato all’inizio non lo condiziona. (6.5)

Auriletto: il gol per un difensore vale sempre doppio e, in questo caso, nobilita una prova convincente. (7)

Iezzi: prestazione sufficiente, nulla più.

45’ st Clemente: solo cinque minuti, nel finale. (ng)

Vitale: il migliore dei suoi, per distacco. Nel primo tempo è uno dei pochi a salvarsi, mentre nella ripresa è quello che ci mette maggiore insistenza per mantenere vivi gli attacchi della Pro. (7)

Emmanuello: primo tempo anonimo, cresce alla distanza, come tutta la squadra. Peccato quel destro nel finale, avrebbe meritato maggiore fortuna. (6)

Rizzo: gioca discretamente la sua prima da titolare a Vercelli. (6)

13’ st Erradi: porta vivacità e dinamismo alla manovra. (6.5)

Crialese: sul rigore alla Virtus Verona l’arbitro è molto generoso, ma lui è molto ingenuo ad andare direttamente su Amadio. Che, peraltro, lo fa penare anche sull’azione da cui nasce il raddoppio dei veneti. (5)

13’ st Bruzzaniti: ci si aspetta sempre qualcosa di più e di meglio del semplice compitino- (5.5)

Della Morte: combina poco e male. (5)

18’ st Rolando: non graffia, ma dà una sostanza diversa all’attacco vercellese. (6.5)

Bunino: evanescente, impalpabile. (5)

18’ st Comi: sfiora il gol in almeno un paio di circostanze, anche se è vero che lui e Rolando entrano quando la Virtus Verona va in evidente debito di ossigeno.