Ginnastica Vercelli: buon esordio al Campionato regionale Gold

E’ ripreso il calendario delle gare del settore della ginnastica artistica maschile. A Vercelli, infatti, si è svolta la prima prova del Campionato regionale Gold che comprende la classifica di all around (tutti gli attrezzi) e di specialità, da quest’anno accorpate.

I ginnasti della Ginnastica Vercelli hanno esordito bene, reagendo in modo adeguato alla prima gara che ha anche avuto la funzione di test probante per capire le loro condizioni dopo un’estate di lavoro e in preparazione di un autunno che sarà ricco di competizioni individuali fino a poi sfociare, i primi mesi del prossimo anno, nel nuovo campionato di serie B.

Riccardo Barbiero ha effettuato l’all around: ha commesso alcune imperfezioni che possono essere accettate a questo punto della stagione, buona la sua prova che ha dato segnali positivi ai tecnici; buona anche la prova di Andrea Florio che, pur con qualche piccola sbavatura, oggi, ad alcuni attrezzi, soprattutto al corpo libero, è riuscito ad essere molto pulito, molto concentrato cercando di realizzare ciò che in tutte queste settimane gli era stato detto per migliorare le sue esecuzioni. Molto ancora deve lavorare però, buone, buone sensazioni.

Luca Giglio ha dato tutto quello che aveva nei quattro attrezzi a cui ha partecipato malgrado un allenamento non sempre continuo dovuto al fatto che il lavoro che svolge gli lascia tempi molto contingentati per gli allenamenti. Buona la sua prova, che ha dato ottimi spunti di riflessione per il miglioramento dei suoi esercizi.

Marco Barchi, buona prova, ha dato delle belle sensazioni, anche lui farà parte della squadra di serie B, alcune esecuzioni sono state buone, soprattutto agli anelli che può ancora migliorare soprattutto nella pulizia tecnica dei movimenti, alla sbarra ha eseguito un buon esercizio, c’è soddisfazione per questa sua giornata di gara.

Alessio Minnucci, da cui ci si aspettava al cavallo con maniglie un esercizio che lui riesce a svolgere bene in allenamento, ha avuto due momenti di smarrimento probabilmente perché non era più abituato ad affrontare una gara, una giuria, oppure a causa della sua giovane età, comunque, nonostante tutto è riuscito a vincere la gara a questo attrezzo.

Soddisfatti comunque i tecnici Andrea Sacchi e Alberto Fornera: ci sarà ancora tempo per aumentare il valore degli esercizi

Un plauso va dato anche alla Società che ha ben organizzato questa gara che ha dato il meglio per permettere ai ragazzi di svolgere una gara in assoluta sicurezza e con attrezzature di alto livello. Appuntamento alla seconda gara, finale regionale, sempre a Vercelli il 17 ottobre.