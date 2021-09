Pro Vercelli: frattura alla mano per Macchioni

Brutte notizie per la Pro Vercelli. Il giovane difensore Alessandro Macchioni ha riportato la frattura scomposta del metacarpo della mano. La comunicazione è stata data direttamente dal club di via Massaua dopo gli esami di rito. Macchioni si è infortunato prima della partita di domenica contro il Trento e dovrà stare ai box per alcune settimane. Il giocatore, infatti, si sottoporrà ad un intervento chirurgico nella giornata di giovedì 30 settembre