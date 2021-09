Csi: nell'infrasettimanale spicca Villata-Rangers

Non c’è riposo per i giocatori di CSI, che tornano in campo questa sera per il terzo turno di campionato. In scena alle 20.45 Borgo d’Ale e Castigliano: i padroni di casa devono subito risollevarsi dopo la sconfitta di sabato, mentre gli ospiti sono alla ricerca della prima vittoria stagionale. Stesso giorno e stesso orario per il Trino ’04 che ospita lo Sporting Santhià, entrambe a punteggio pieno ed entrambe pronte a rovinare lo score dell’avversaria. Torna in campo, dopo il turno di riposo, il Costanzana Dream Team che affronta in trasferta l’Alice Castello. Alla ricerca dei primi tre punti anche il Mi.Vi.Da Crescentino che ospita il Crova, vittorioso nel derby dello turno appena passato. Chiude il programma del martedì la Sangermanese alle prese con lo Stroppiana, avversario ostico a quota due vittorie su due. Le tre partite rimanenti, che si giocheranno mercoledì alle ore 20.45, mettono in palio punti pesantissimi: i Warriors fanno visita alla Polisportiva Rivese ed entrambe sono alla ricerca dei primi punti che possano smuovere la classifica. Altro big match, questa volta ai piani alti della classifica, quello tra Villata e Rangers: entrambe le compagini si trovano a punteggio pieno e non hanno intenzione di perdere terreno. Infine i Celtic ospiteranno il Livorno Ferraris, con ambe due le squadre che sperano di replicare il successo del turno precedente. Riposa il Club Atletico Varsej.