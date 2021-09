Pro, giovanili: pareggio per la Primavera, vittoria per gli Under 15

Weekend agrodolce per i baby leoni, che chiudono la prima giornata dei rispettivi campionati con un bottino di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. La trasferta di Lecco frutta solo un punto ai ragazzi della Primavera: la squadra di mister Massimo Gardano si porta in vantaggio con Grechi, ma viene poi raggiunta dai lombardi sul finale del primo tempo. Partono alla grande i ragazzi dell’Under 15, che archiviano la pratica Giana Erminio nel primo tempo. Per la squadra di mister Riccardo Leardi in gol Pigato, Foti e Matella. Brutta sconfitta, invece, per la squadra di mister Stefano Melchiori che incassa dalla Giana Erminio quattro gol e ne segna solo uno con Cornetti. Una partenza decisamente in salita per l’Under 17.