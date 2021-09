Prima vittoria per l'Alicese, alla Virtus il derby in Prima Categoria

La prima vittoria dell’Alicese Orizzonti in Eccellenza, successo del Bianzè in Promozione, bottino pieno per Virtus Vercelli, Gattinara e Pro Palazzolo in Prima Categoria, super River Sesia in Seconda Categoria, acuti di Fusion Tronzano Polisport, Palestro, Tricerrese Andrea Bodo e Academy Pro Vercelli in Terza Categoria.

Nel girone A di Eccellenza si è disputata la quarta giornata e l’Alicese Orizzonti di mister Marco Mellano ha ottenuto la prima vittoria stagionale battendo al “Salussolia – Ravetto” la Pro Eureka per 2-1: vantaggio ospite, pari firmato da Beretta al 48’ del primo tempo, successo siglato da Fiorino all’80’. Dal “Galli” di Baveno la LG Trino di Roberto Gioia torna a casa con un pareggio per 1-1 contro il Città di Baveno, con rete siglata da Brugnera al 53’ dopo lo svantaggio nel primo tempo. Ancora una sconfitta per il Borgovercelli di Gregory Moretto sconfitto 4-3 in trasferta dal Settimo: torinesi subito in gol dopo un minuto, pareggio di Rognone al 4’, vantaggio di Federico Petrillo al 5’, dopo il 2-2 su rigore, in gol Verbano al 43’, ma nella ripresa i padroni di casa ribaltano il risultato.

Terza giornata nel girone A di Promozione con la seconda vittoria casalinga del Bianzè di Ugo Yon che sconfigge per 1-0 il Valduggia con la rete di Federico al 58’. Altra sconfitta invece per il Santhià di Giuseppe D’Agostino battuto 3-0 a Dormelletto ma che recrimina per un gol annullato a Riccardo Pairotto, un palo di Mercandino, un rigore negato per un mani in area e alcuni colpi proibiti.

Nel girone B di Prima Categoria si è giocata la terza giornata. Il derby vercellese del “Mario Bassanino” ha visto i padroni di casa del Cigliano soccombere per 2-0 contro la Virtus Vercelli che si è imposta con i gol messi a segno da Andrea Petrillo e, su rigore, da Petasecca. Il Gattinara si è invece imposto per 4-2 a Candelo contro il Torri Biellesi con le reti di Cistaro, El Azhari, Dappiano e Panipucci. Vittoria esterna anche per la Pro Palazzolo che ha vinto ad Andorno Micca per 1-0 col gol di Davo contro la Valle Cervo Andorno. Netta sconfitta invece per la Pro Roasio battuta per 7-1 sul campo de La Vischese: in gol Stefanuto.

Seconda giornata in Seconda Categoria. Nel girone A pareggio in trasferta per il Lozzolo, 1-1, contro la Quaronese, col gol di Fortunato. Nel girone B netta vittoria del River Sesia, 4-0, in casa del San Rocco con la tripletta di Federico Traversini e il gol di Frantuz. Nel girone C il Livorno Ferraris perde in casa per 2-1 contro la Polisportiva Valmalone, in rete Tonello.

Prima giornata per il girone vercellese di Terza Categoria. La Fusion Tronzano Polisport espugna il campo del Canadà per 2-1 con i gol di La Martina e Bonomelli, per i padroni di casa rete di Luca Fontanazza. Sconfitta per 2-1 in trasferta per il Lenta 2011, in gol con un’autorete, contro il Masserano Brusnengo. Successo di forza per il Palestro che in casa schianta per 4-0 l’Accademia Soccer Biella: doppietta di Bazzano, reti di Virgilio e Merlotti. Vittoria casalinga per la Tricerrese Andrea Bodo che si impone per 2-0 contro la Cossatese con le reti di Borgognoni e Marco Demontis, L’Academy Pro Vercelli si è invece imposta per 3-0 a Villanova Monferrato con le reti di Signorin, Ciocca e Ciampanelli. Posticipata a mercoledì sera per mancanza dell’arbitro la sfida tra Crescentinese e Valsessera.

Prima giornata anche per l’Eccellenza femminile con l’Academy Pro Vercelli che ha esordito in casa contro il Bulè Bellinzago perdendo per 4-1: in rete Vannini.