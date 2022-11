Incontro con la musica classica all’Istituto Lombardi di Vercelli

Incontro con la musica all’Istituto Lombardi di Vercelli. Le classi dell’Iti Faccio 4a A informatici, 4a A chimici, 5a A trasporti, 5a A

chimici sezioni A e B, e le classi dell’Ipsia Lombardi 5a A odontotecnici e 5a A moda hanno assistito alla presentazione del progetto Free Music, un’iniziativa nata per celebrare i 25 anni del Viotti Festival: sabato 12 novembre presso il Viotti Club di via G. Ferraris dalle 14 alle 16 sarà infatti possibile, per i giovani under 26 e gli studenti universitari, ritirare abbonamenti gratuiti alla stagione concertistica 2022 – 2023.

Introdotto da Cristina Canziani, direttore artistico della Camerata Ducale, ha presentato il progetto agli studenti il giovane pianista Lorenzo Nguyen. Il musicista ventiquattrenne ha invitato i ragazzi a non ignorare la musica classica dicendo “Non la capisco”. “Voler comprendere la musica, come anche l’arte, la cultura, la bellezza – ha detto Lorenzo - è utopico. La musica non va capita, ma ascoltata con la disposizione d’animo ad accoglierla, così la bellezza ci arriverà".

Ha poi continuato dicendo che è impossibile rimanere delusi da un concerto di musica classica: è un’esperienza profonda in cui si ha a che fare con se stessi, con il silenzio e con le emozioni. La dirigente scolastica dell’Istituto Lombardi, Antonella Aliberti, si è detta particolarmente felice di poter proporre questa bella iniziativa agli studenti dell’Istituto, convinta dell’importanza di avvicinare i giovani alla musica classica. "Per esperienza so che se si offre ai ragazzi la possibilità di conoscere la musica classica – ha affermato – la apprezzeranno e continueranno a coltivare questo interesse".