Nicolò Lora Moretto ai campionati mondiali di corsa in montagna

Un grande “in bocca al lupo” al nostro studente Nicolò Lora Moretto che si trova in Thailandia per i campionati mondiali di corsa in montagna e trail. Il giovane, che frequenta la quinta meccanici all’Ipsia Magni Borgosesia, è volato dalla sua Scopello a Chiang Mai per gareggiare. Veste i colori della nazionale azzurra nella categoria Juniores di corsa in montagna. Un motivo d’orgoglio, oltre che per la sua società di atletica, il Gsa Valsesia, anche per tutto l’istituto superiore Lancia. Docenti, compagni e dirigenza faranno il tifo per lui.