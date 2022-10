Progetto “Rugby” e l'importanza del rispetto nello sport di contatto

L’istituto Tecnico “Camillo Cavour” e l’Istituto Professionale “Bernardino Lanino” hanno aderito al progetto “Rugby” che si è svolto durante le ore di scienze motorie e sportive. Undici classi sono state seguite dall’istruttore Stefano Formaggio del club Rugby Pro

Vercelli. Durante le lezioni hanno imparato le regole basilari del gioco in modo semplice, simpatico e coinvolgente, ma soprattutto l’importanza del rispetto in uno sport di contatto. Il progetto proseguirà nel corso dell’anno scolastico con le classi del biennio che si confronteranno in un torneo. Un ringraziamento speciale a Stefano che con attenzione e molta professionalità ha seguito gli allievi in questo percorso, facendo sperimentare uno sport nuovo.

Miriam El Kharroubi e Alice Mossotti

Classe V A SSAS

Istituto professionale “ Lanino”