La Scuola Barolo a Fatti ad arte, mostra dedicata all’alto artigianato

Anche quest’anno la Scuola Barolo ha partecipato a Fatti ad arte, la prestigiosa mostra nazionale dedicata all’alto artigianato che si è tenuta a Biella dal 7 al 9 ottobre. Lo stand allestito dal corso Artigiano del legno dell’istituto Lancia di Borgosesia ha voluto presentare e promuovere la propria attività a dimostrazione di una realtà in crescita e importante non solo per il futuro dei ragazzi ma anche per la custodia delle tradizioni e professionalità del territorio.

I ragazzi delle due classi a oggi operative, prima e seconda hanno presidiato la postazione arricchita di manufatti prodotti nel loro laboratorio accogliendo con informazioni e materiale promozionale quanti hanno voluto conoscere la loro realtà più da vicino. Ad affiancarli i docenti della Scuola Barolo e, nella giornata inaugurale, il dirigente scolastico Carmelo Profetto. Quest’anno tra le opere esposte nello stand vi sono state anche quelle dell’artista boliviano Hector Colgue Chuquimia che in queste settimane terrà

agli studenti alcune lezioni sulle tecniche di scultura del legno.

La Scuola Barolo ha ricevuto nei giorni scorsi la visita di una delegazione della Provincia di Vercelli, guidata dal presidente Davide Gilardino, che ha avuto così occasione di assistere ai ragazzi al lavoro e confermare l’apprezzamento per questa realtà – un corso quinquennale di diploma in Artigiano del legno - quasi unica in Piemonte.