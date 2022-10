“Studiare in-formati”: progetto per l’informazione radiofonica studentesca

Nell’aula magna dell’Upo, sede di Vercelli, è stato illustrato il progetto “Studiare in-formati”, risultato selezionato dal Mise e dal Miur per la proposta indirizzata al “Fondo Antonio Megalizzi-informazione radiofonica”.

Il Fondo è stato istituito in memoria del giornalista scomparso nell’attentato di Strasburgo del 2018 e si propone di garantire e potenziare il servizio di informazione radiofonica universitaria. il responsabile della comunicazione Upo Paolo Pomati ha aperto la presentazione congratulandosi con i vincitori e “ringraziando tutti i presenti: il prorettore Roberto Barbato, il presidente della Web Radio Alice Plata e Davide Farinetti, station manager. E’ questa l’occasione per illustrare il progetto ‘Studiare in-formati’, un servizio che deriva dalla vittoria per la proposta progettuale indirizzata al Fondo intitolato ad Antonio Megalizzi”. Il prorettore Roberto Barbato ha posto al centro dell’attenzione lo scopo di fondo che animerà il percorso: “Questo progetto è un punto cardine della nostra governance perché iniziative di questo tipo vanno nella direzione di porre lo studente al centro delle attività dell’ateneo”.

Ha approfondito la storia della radio web e le motivazioni della proposta progettuale Alice Plata, presidente radio web 6023: “Siamo una realtà molto attiva che nasce come laboratorio gestito in maniera autonomo all’interno dell’ateneo. Il nostro partner è radio web Umg: realtà diverse, ma con molti punti comuni. Il progetto è risultato vincitore della partecipazione alla selezione per l’erogazione di fondi dedicata alla memoria di Antonio Megalizzi che abbiamo conosciuto all’interno di un programma radiofonico voluto dalla Commissione europea. Un format che era molto partecipato dagli studenti, interrotto dall’attentato e dalla scomparsa del giornalista. Un fatto che ha scosso la coscienza di coloro che lavorano in questo settore. E’ nato così il “Fondo Megalizzi -informazione radiofonica”, dedicato al servizio radiofonico universitario, con lo scopo di informare sulle opportunità offerte sia dagli atenei che dal territorio”.

Gli aspetti tecnici sono stati esposti da Davide Farinetti, station manager Radio 6023 che ha spiegato alcuni passaggi da realizzare in 40 settimane: “I contenuti editoriali verranno suddivisi in diverse aree tematiche ed il format prevede un tappeto strumentale e un corredo musicale autoprodotto per dare un’identità alle due anime universitarie. Inoltre le tematiche e gli argomenti saranno suddivisi e trattati in cinque parti per ogni settimana: dalla vita universitaria alla promozione della ricerca universitaria; dalla comunicazione sociale e territoriale alla promozione degli eventi e della socialità.