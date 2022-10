L'Istituto professionale Lanino al Salone dello studente di Torino

Salone dello studente, Pala Alpitour Torino: finalmente, dati e foto alla mano, si riesce a sfatare il mito che solo i ragazzi dei licei sono interessati a proseguire il loro percorso formativo e di vita iscrivendosi all’università. Alle 8 del 6 ottobre, ben due pullman, di cui uno a due piani, erano in attesa in corso Libertà 42. In attesa di chi? Di tutte le classi quinte dell’Istituto tecnico “Cavour” e del professionale “ Lanino”.

Meta: “Il salone dello studente” al Pala Alpitour di Torino. Zaino in spalla con viveri e programma su smartphone, tutti gli studenti si sono dimostrati pronti ed entusiasti davanti al loro primo vero approccio al mondo universitario. Il campus affollato, forse un po’ troppo caotico nell’organizzazione e nella distribuzione dell’offerta, non ha fermato i ragazzi che, con determinazione e pazienza, hanno ricercato le facoltà universitarie di loro interesse prendendo depliant, gadget e informazioni utili.

Tutti, all’uscita del salone, avevano le loro info-bags sotto al braccio e negli occhi il sogno di chi vuole quel futuro. Infatti, le frasi più pronunciate sono state: “Avremmo voluto saperne ancora di più!” Oppure: “Avremmo voluto provare i test, ma purtroppo c’era troppa gente” e ancora: “Siamo riusciti a recuperare quello che ci interessava e, passando tra gli stand, abbiamo scoperto anche altre possibilità”.

Insomma… Voglia, curiosità e senso d’iniziativa hanno decisamente guidato questa giornata facendo da ottimi presupposti per un “buon domani”.

La Redazione dell’Istituto professionale “Lanino”