Media Avogadro e Raccolti Festival in Podcast. Molti in città avranno assistito o sentito parlare del Raccolti Festival, la manifestazione culturale vercellese giunta alla sua quarta edizione. Come ogni anno gli ideatori e realizzatori del festival (Bottega Miller) hanno scelto un tema centrale per la manifestazione, quest’anno è toccato alla seduzione, gli ospiti sono stati tanti e importanti.

Quest'anno gli autori del Raccolti Festival hanno deciso di ampliare la loro offerta coinvolgendo anche la Scuola Media A.Avogadro con la classe 3a C, ideando un progetto di simulazione radiofonica definita “Radio Raccolti“. I ragazzi hanno avuto il piacere di poter intervistare, proprio come fossero in una redazione radiofonica, alcuni degli invitati al festival. Gli studenti si sono concentrati su quattro personaggi in particolare, studiandone la vita, le opere e le attività, hanno poi elaborato una serie di domande, attività guidata soprattutto da Piero Rigolone e Sara Zambotti di Radio Due (Caterpillar). Gli esperti radiofonici hanno aiutato i ragazzi affinché le domande prendessero una forma, o meglio un taglio, radiofonico.

Quello che è venuto fuori sono state delle interviste registrate come Podcast e che sono disponibili sul sito raccoltifestival.it. Gli allievi hanno avuto così modo di mettere in atto diverse competenze in un compito più che realistico…reale.

Gli autori intervistati sono: Paolo Verri, Francesco Tomasinelli, Margherita Oggero e Alessandro Barbaglia. Gli studenti intervistatori: Davide D’angelo, Lucia Brugnetta, Walid Benghrib, Simone Foti, Emily Scuderi e Adelaide Conti.