Un corso per operatori specializzati import-export è stato organizzato all'istituto Ciofs Piemonte FP “Istituto Sacro Cuore” di Vercelli. E' stato portato avanti grazie al protocollo di Intesa tra la direzione territoriale “Liguria Piemonte e Valle d’Aosta” dell’Agenzia delle Dogane e l'istituto Ciofs-FP Piemonte. Inoltre è stato approvato dalla Regione Piemonte e finanziato con i fondi strutturali e di investimento Europei 2014\2020.

Per questo progetto l'Agenzia delle dogane di Vercelli ha fornito il suo apporto specialistico per la formazione dei professionisti del futuro, per la ripresa economica del Paese e per l’internazionalizzazione delle imprese.

"L’iniziativa - spiegano dall'Agenzia delle Dogane - si inserisce nell’ambito del Protocollo sottoscritto il 16 maggio 2022 dal direttore Territoriale Liguria- Piemonte e Valle d’Aosta, Andrea Maria Zucchini, con la presidente del Ciofs Piemonte, Silvana Angela Rasello, con l’obiettivo di formare giovani professionisti specializzati nelle procedure di commercio internazionale sia dal punto di vista della normativa nazionale ed unionale sia dal punto di vista dei sistemi informativi doganali".

Il dirigente e i funzionari dell’ufficio delle Dogane di Vercelli, attraverso un modulo formativo articolato in 30 ore di docenza, hanno illustrato gli istituti doganali alla luce del Codice doganale dell’Unione con un focus sugli effetti della Brexit e sui processi di reingegnerizzazione dei sistemi di presentazione merci e di sdoganamento all’importazione, esportazione e transito avviati dall'Agenzia per semplificare ed accelerare il commercio internazionale.

"L’esperienza - concludono dall'Agenzia delle Dogane - si è dimostrata significativa sotto il profilo umano e professionale, sia per i docenti che hanno potuto trasmettere il valore del ruolo di Adm, da sempre al fianco delle imprese e dei cittadini per il rispetto della legalità, sia per i discenti che hanno conosciuto e apprezzato da vicino il mondo doganale e i suoi attori".