Collaborazione tra Ipsia Moda e Lilt per la sfilata al Sacro Monte

Borgosesia: collaborazione tra il corso Moda Ipsia e l'associazione Lilt che si è conclusa con la sfilata al Sacro Monte nell'ambito dell'Alpàa. Al termine della sfilata promossa dalla Lilt sabato 16 giugno al Sacro Monte di Varallo, l'istituto Lancia esprime grande soddisfazione per il successo dell'iniziativa.

"E' stata un'esperienza molto significativa per le nostre ragazze, sia per coloro che hanno lavorato sui cartamodelli, sia per le ragazze che hanno calcato la passerella indossando tre abiti creati da loro dimostrando grande impegno e grande serietà” - commentano le docenti che hanno seguito progetto scolastico Anna Novali, Lucy Minieri, Elisabetta Scotti ed Annarita Steni – Le donne che hanno sfilato con loro le hanno accolte a braccia aperte, facendoci molte domande sul progetto e sul corso e molti complimenti, che hanno certamente fatto molto piacere".

A sfilare dall'Ipsia Magni sono state le studentesse Martina Zaninetti e Sara Rovellotti della terza D Moda e Vanessa Vercella della quinta D Moda. Il progetto, dal titolo "Sui passi di Venere", è stato promosso dalla Lilt di Vercelli per promuovere la prevenzione del tumore al collo dell’utero e alla diagnosi precoce del tumore al seno. Ha coinvolto le classi terza e quinta Moda con incontri informativi ed è poi continuato con la collaborazione per la produzione di una trentina di cartamodelli e tre abiti per la sfilata di moda "I am alive" al Sacro Monte.