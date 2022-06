I ragazzi hanno sperimentato la loro prima diretta in Visual Radio

L’IIS Cavour di Vercelli brilla a Radio Gold. Non è tutto oro quel che riluce, dice il proverbio, a meno che un gruppo di alunne e alunni dell’IIS Cavour di Vercelli, dopo dieci giorni dalla fine della scuola, non si butti a capofitto per un intero sabato nella redazione di Radio Gold. Allora sì, in questo caso la luce della loro sperimentazione brilla tanto quanto il nome della Radio alessandrina che li ha ospitati.

Accompagni dal preside Paolo Massara, e dagli insegnanti Viviana Finotti, Marco Martucci ed Elena Ferraris, sette ragazzi creativi e coraggiosi hanno sperimentato le gioie e le ansie della loro prima diretta in Visual Radio.

Loro sono: Marika Curella, Ilham Hadir e Sankavi Nagarajah, alunne del Professionale Lanino indirizzo Socio Assistenziale, Martina Scuderi, Beatrice Zaio e Vanessa Emma, alunne dell’Istituto Tecnico Cavour indirizzo Turistico, con Samuele Vacca, sempre Tecnico indirizzo AFM.

L’inizio della mattinata è stato dedicato alla formazione teorica. Piero Rigolone, giornalista e consulente radiofonico, insieme a Francesco Lopena, uno dei conduttori più giovani, in arte no.frah, hanno spiegato la logica della Radio e le dinamiche editoriali e commerciali. Si è poi proseguito con il dietro le quinte, tutto ciò che gli ascoltatori non immaginano: come si struttura il palinsesto e quali siano le professionalità al lavoro. Mentre il dirigente veniva intervistato, gli allievi e le allieve, divisi in due gruppi, si sono esercitati col il microfono cercando di farselo amico in vista dell’imminente diretta che li avrebbe convolti dopo pranzo.

Il brainstorming con Francesco Lopena ha invece dato origine ai contenuti delle due ore di trasmissione pomeridiana che li stava attendendo. Un gruppo ha deciso di focalizzarsi su un argomento fresco, adatto all’estate e alle vacanze: le serie TV. L’altro gruppo ha invece preparato un’intervista al compagno di scuola Nicolas Buono, in arte OndeBeat, vincitore della seconda edizione del concorso indetto dal Consiglio Regionale del Piemonte “Le note del cuore” con la canzone rap inedita “Portami lontano”.

Nicolas, che non ha potuto presenziare, è stato intervistato in video chiamata nella parte finale della trasmissione. I compagni, giornalisti per un giorno, lo hanno tempestato con molteplici domande. I testi delle sue canzoni hanno incuriosito tutti. Originali, dirette, profonde, poesie rap adirate e sensibili allo stesso tempo, i versi di Nicolas hanno trasportato la neo redazione nel mondo dell’autore, che dice “quando sono triste scrivo”.

Se volete sapere perché, collegatevi al sito di Radio Gold:

https://radiogold.it/video/cronaca/giornata-radiogold-gli-studenti-dellistituto-cavour-vercelli-317389/.

Potrete così rivedere la registrazione della puntata scoprendo come un gruppo di ragazzi possa misurarsi con un mezzo di comunicazione in continua evoluzione, che oggi unisce l’audio, le immagini e l’interazione. Il tutto superando le barriere della didattica tradizionale a favore del cambiamento.

Dagli studi di Alessandria nascono anche la “gemella” Radio Gold Pavia e Radio Gold Wonderland, il nuovo canale digitale DAB+ che è partito da Milano e si rivolge a tutto il Nord-Ovest d’Italia: una radio che guarda al futuro proprio come i ragazzi che ha ospitato.

Seguite l’account Instagram di Radio Gold Alessandria per vedere altri momenti di questa giornata: https://www.instagram.com/radiogold_alessandria/

La redazione dell’Istituto professionale “Lanino”